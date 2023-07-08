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Вы помните Фрейндлих «мымрой», а ведь в молодости она была прехорошенькой (фото)

8 июля 2023 20:00
Вы помните Фрейндлих «мымрой», а ведь в молодости она была прехорошенькой (фото)

Она могла бы стать главной красавицей страны.

Некоторым актрисам приходится проделать долгий путь перед тем, как заслужить всенародную любовь и признание. Исключением не стала и Алиса Фрейндлих, прославившаяся только после 40 лет.

Именно тогда она появилась в культовой мелодраме «Служебный роман», где сыграла требовательную и прямолинейную начальницу. Яркий образ «мымры» прочно приклеился к артистке, и ей начали приписывать черты характера властной героини. Несмотря на то, что режиссеры и зрители полюбили актрису, мало кто считал ее действительно привлекательной женщиной.

Впрочем, в молодости она вполне могла посоревноваться за звание первой красавицы Союза. У Фрейндлих был невинный взгляд, утонченные черты лица и светлые волосы.

Очаровательная девушка с такой внешностью была далека от «мымры», но именно эта роль вписала имя артистки в историю советского кинематографа.

Вы помните Фрейндлих «мымрой», а ведь в молодости она была прехорошенькой (фото)
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Бессмертная песня» (1957)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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