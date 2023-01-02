Вы побоитесь беременеть после истории британки, чья кожа отторгала собственного ребенка

Медики до сих пор не поняли, что именно с ней происходит.

Жительница Англии Фиона Хукер решила стать матерью во второй раз в 2020 году. После первого ребенка она не сомневалась, что все пройдет хорошо, однако неожиданно для себя столкнулась с серьезными проблемами.

Так, еще на седьмом месяце на животе Фионы начали появляться красные аллергические пятна, которые болели и чесались. Врачи были в недоумении и назначали девушке простые мази, которые лишь ненадолго спасали ее от симптомов, но не лечили сами волдыри.

После рождения сына ситуация только ухудшилась. Благодаря многочисленным анализам медики диагностировали пемфигоидный гестационный синдром. Для этого заболевания характерна выработка аутоантител, а организм начинает ошибочно атаковать собственную кожу. Со временем Фионе удалось избавиться от большинства проявлений болезни, однако до сих пор высыпания изредка ее беспокоят, а врачам так и не удалось до конца понять причину их возникновения.

«Что-то в ДНК отца заставляет плаценту атаковать белок, который также находится в коже, поэтому мое тело атаковало мою кожу», — рассказывала молодая мать.

Неожиданное заболевание повлияло на всю жизнь Фионы. Она признается, что теперь вряд ли решится на нового ребенка, ведь не уверена, что в третий раз ее организм отреагирует хорошо.