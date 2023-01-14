Вы перестанете верить девушкам из соцсетей: снимки россиянки привели народ в ярость

Анастасия Квитко прославилась благодаря своим пышным формам, а некоторые даже сравнивали ее с Ким Кардашьян.

В её школьные годы в мире моды ценились очень худые модели, поэтому в то время она не смогла себя проявить. Однако когда девушка повзрослела, большие объемы стали быть востребованными.

Похоже, что сейчас ситуация меняется в обратную сторону.

Но Настя решила сбросить вес не с помощью тренировок, а благодаря фотошопу. В свой блог девушка выставляет идеальные фото. На них у неё нет целлюлита, а руки и талия выглядят неестественно худыми.

Обман остался бы незамеченным, если бы не случайные фото из реальной жизни. На них у Квитко дряблая кожа, прыщи на ногах и явно присутствуют лишние килограммы. Такие явные манипуляции привели подписчиков девушки в недоумение. Теперь каждое ее фото будет пристально рассматриваться на наличие фотошопа.