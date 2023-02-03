Вы перестанете мечтать о султанах, узнав, за что с позором выгоняли наложниц

Многочисленные исторические сериалы активно романтизируют жизнь девушек в гаремах Османской империи. Многие зрительницы уверены, что судьбе наложниц остается только позавидовать — настолько хорошо они жили. Однако на самом деле быт в гаремах был совсем не таким, каким его показывают на телевидении.

Дело в том, что наложницу могли выгнать из гарема за любую провинность. При этом далеко не всегда в этом могла быть виновата сама наложница. Например, история знает немало случаев, когда рабыни оказывались за пределами дворца, так как султаны страдали от мужского бессилия. Чтобы не испортить свою репутацию, правители обвиняли наложниц в незнании науки любви и с позором их выгоняли, а доказать невиновность девушки никак не могли.

Помимо этого, султан мог выгнать наложниц по требованию одной из своих фавориток или матери. Им просто могла не понравиться та или иная рабыня, и она тут же отправлялась домой, а ее имя на долгие годы было опозорено.