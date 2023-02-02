Вы отложите гамбургер в сторону: как живет пара, чей вес перевалил за 570 кг

Ли Сатон и его жена Рене прославились тем, что стали участниками шоу «Я вешу 300 кг». В надежде на помощь специалистов супруги решились показать, как жили все это время.

Из-за веса в 325 кило Сатон оказался практически обездвиженным. Даже такие простые вещи, как встать с постели или умыться, стали для него невозможными. Ли помогает жена, хоть и сама нуждается в уходе — ее вес на момент появления в шоу составлял 250 кило.

Супруги понимали, что если не изменят свою жизнь, то попросту погибнут. Несмотря на это, они продолжали объедаться фастфудом и другой вредной пищей. Каждый день пары проходил одинаково — других дел, кроме как поглощать тонны еды, у Ли и Рене не было.

В рамках шоу им провели операцию по шунтированию желудка, которая принесла свои плоды. В результате Ли похудел до 184 килограмм, а Рене — до 127, однако они все еще с огромным трудом борются со своей зависимостью от еды. Тем не менее страх вернуться к прежней жизни заставляет парочку отложить гамбургеры подальше.