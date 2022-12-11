Вы оправдаете слесаря Гошу по всем статьям, присмотревшись к его комнате

Образ жизни Гоши из ленты «Москва слезам не верит» казался полной противоположностью быту Катерины. У нее была столичная квартира улучшенной планировки, тогда как ее ухажер был вынужден обитать в комнате в коммуналке, куда переехал после развода. Но в Сети считают, что Гоша был не так уж и прост.

Если внимательнее посмотреть на его комнату, то можно заметить, что слесарь живет не в абсолютной нищете. На стенах есть обои, на столе красуется клеенка, мебель старенькая, но исправная. Много места занимают связки книг, которые Гоша забрал у бывшей жены, но так и не удосужился расставить в комнате.

Автор Дзен-канала «ЭХ, ПРОКАЧУ! » пришла к выводу, что герой не собирался надолго задерживаться в этом жилище. Вероятно, он как сотрудник НИИ мог претендовать на отдельную «однушку», поэтому и не разбирал вещи. А комментаторы припомнили, что соседка Гоши говорила о ремонте, а ремонтные работы тоже могут объяснять и книги в связках, и газетки на окнах.