Вы опешите, узнав, на какой обычной работе занят Паспарту из шоу «Форт Боярд»

Знаменитость посвятил свою жизнь не только актерской игре.

Андре Буше известен на весь мир как Паспарту, один из главных героев приключенческого шоу «Форт Боярд». В течение многих лет он помогает участникам в их испытаниях и давно стал символом проекта. При этом мало кто догадывается, что сам Буше посвятил свою жизнь не только актерской работе.

Как оказалось, телевизионные съемки не основная профессия знаменитости. Уже долгие годы он работает в парижском метрополитене. Сначала он был лишь кассиром, а со временем перешел на офисную должность и занимается документами.

Буше не скрывает, что офисная работа придает ему уверенность в завтрашнем дне. По его словам, актерское ремесло очень непостоянно, а метрополитен предлагает ему постоянную работу, на которую не влияют рейтинги или любовь зрителей.