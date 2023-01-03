Вы опешите при виде жены Горы из «Игры престолов»: как они могут быть вместе?

Фанаты сериала «Игра престолов» хорошо помнят героя Григора Клигана. Гора производил неизгладимое впечатление на своих противников — огромный мужчина с внушительными мускулами считался непобедимым воином Королевской гвардии и фактически вершил казни. Его роль исполнил Хафтор Бьернсон. Актеру не пришлось надевать специальные костюмы, увеличивающие объемы, ведь и в реальной жизни он настоящий гигант.

Рост мужчины составляет 206 см. Он много раз принимал участие в атлетических соревнованиях, и был признан самым сильным человеком планеты. Несмотря на устрашающий вид, Бьернсон — очень добрый и ранимый мужчина. С его характером хорошо знакома супруга Келси Хенсон.

Миниатюрная официантка покорила сердце Хафтора в 2017 году, когда попросила у него автограф. Стремительный роман уже через год привел к свадьбе. Суровый «викинг» обожает свою жену-Дюймовочку, рядом с которой смотрится еще больше. Ведь рост Келси всего 158 см. Внешне они производят странное впечатление: Хенсон едва достает мужу до плеча. Подписчики даже забрасывают их соцсети комментариями, удивляясь, как такие разные люди могут быть вместе. Но, как уверяют супруги, рост их отношениям не помеха.