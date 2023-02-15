Вы опешите от главного кинозлодея 21 века: не человек, но напугает кого угодно

У каждой эпохи в кино были свои образы злодеев и героев. В XX веке зрителей пугали вампиры и серийные убийцы. Сейчас режиссеры подходят к изображению отрицательных персонажей уже более комплексно, стараясь показать, что безобидные на первый взгляд люди могут стать источниками бед и несчастий.

Но на первое место среди кинозлодеев XXI века критики поставили даже не человека, а диагноз. По мнению эксперта Джоэля Мэйварда, в современных фильмах очень часто показывают героев, пораженных болезнью Альцгеймера. Выдержать демонстрацию угасания человека от деменции, его потерю разума под силу далеко не каждому зрителю. Заболевание фигурировало не только в драматических картинах, но и в мелодрамах («Дневник памяти») и в блокбастерах («Логан»).

Безусловно, в списке злодеев нашлись места и для конкретных персонажей. Антипатию зрители испытывают к стервозной Миранде Пристли из «Дьявол носит Prada», требовательному Теренсу Флетчеру из «Одержимости» и беспощадному Таносу из «Мстителей», пишет IndieWire.