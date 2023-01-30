Вы опешите, но американцы сняли фильм о том, как хорошо жить в СССР: вот зачем

Картина «Песнь о России» была представлена американскими режиссерами Григорием Ратовым и Ласло Бенедеком. Лента рассказывала о любовной истории дирижера Джона и пианистки Нади Степановой, которая оборвалась из-за вторжения в СССР фашистской Германии. Лирическая картина настолько хорошо показала жизнь обычных людей в СССР, что вызвала скандал в американском обществе.

После выхода фильма правительство страны сформировало специальную комиссию, члены которой пытались определить, является ли фильм пропагандой коммунизма. Обычные зрители были шокированы таким теплым отношением постановщиков к «вражеской» стране и недоумевали, почему студия Metro-Goldwyn-Mayer вообще решилась представить этот фильм. В итоге эксперты определили, что картина действительно продвигает коммунистические идеи в американском обществе.

Причина же выхода картины кроется в переменчивых политических отношениях между СССР и США. Дело в том, что фильм начал разрабатываться в 40-х, когда отношения между странами были наиболее дружескими. Но уже после выхода на экраны они резко испортились, а в жителях Советского Союза начали видеть врагов и национальную угрозу.

В итоге скандал оказался таким масштабным, что исполнитель главной роли Роберт Тэйлор официально отрекся от этой роли.