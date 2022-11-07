Вы обомлеете, увидев талию 52-летней Наоми Кэмпбелл: это не фотошоп

Наоми Кэмпбелл стала первой темнокожей моделью в мире, появившейся на обложках модного глянца. До сих пор звезда является желанной гостьей фешен-показов, несмотря на ее скандальную репутацию и далеко не юный возраст.

Стоит отметить, топ-модель по-прежнему находится в прекрасной форме как и в свои лучшие годы карьеры. В этом недавно убедились подписчики Кэмпбелл, с которыми Черная пантера поделилась своими фото с отдыха на Мальдивах.

Звезда предстала в белом купальнике и с украшением на шее. Модель приняла красивую позу, выгодно подчеркнувшую ее изящные и женственные формы, а также бесконечно длинные ноги. Фигура Кэмпбелл почти не изменилась с тех пор, как она блистала на подиуме на заре своей карьеры. Фолловеры буквально забросали звезду комплиментами, отмечая ее превосходную форму, грациозность и сексуальность. Подписчицы поблагодарили топ-модель 90-х за эталонный пример красоты, который она подает им уже более 20 лет.