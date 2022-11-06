Вы обомлеете, увидев Люциту из «Кармелиты» спустя 17 лет (фото)

О жизни актрисы известно не так много.

Цыганка Люцита из нашумевшего сериала «Кармелита» стала одним из ключевых персонажей истории. Ее сыграла начинающая актриса Надежда Бахтина.

В детстве кумиром будущей Люциты была цыганка из популярной картины «Табор уходит в небо». Ее исполняла Светлана Тома. Вдохновленная этим образом она надевала яркую одежду, пела зажигательные песни и танцевала как любимая киногероиня.

Символично, что именно роль цыганки Люциты в «Кармелите» прославит Бахтину на всю страну. Затем последовало участие в проектах «Королевские игры» и «Сельские детектив». До сих пор Люцита остается ее самой известной работой в кино, хотя актрису постоянно приглашают в сериалы.

О личной жизни Бахтиной мало что известно. Еще в нулевых артистка была замужем за известным актером, однако их брак дал трещину. Сейчас Бахтина не раскрывает, встречается она с кем-то или нет. Лишь временами она радует своих подписчиков фотографиями с путешествий или со съемок.