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Вы обомлеете при виде 41-летнего Сесеу из «Клона»: больше не самый красивый

28 ноября 2022 10:00
Вы обомлеете при виде 41-летнего Сесеу из «Клона»: больше не самый красивый

Годы заметно сказались на внешности артиста.

Сержиу Мароне стал знаменит на весь мир уже в 20 лет, исполнив роль Сесеу в сериале «Клон». Миллионы поклонников по всему миру были уверены, что будут регулярно видеть красивого юношу на экранах, однако жизнь артиста сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что после бразильского сериала Мароне преследовали профессиональные неудачи. Ему удалось сняться лишь в одном сериале, поэтому со временем он оставил попытки стать актером и попал в модельный бизнес. Одновременно с этим он начал заниматься политикой и теперь активно защищает права животных в родной Бразилии.

О своей жизни Сержиу рассказывает в социальных сетях. Он делится множеством снимков, а преданные поклонники не устают удивляться, как сильно бывшая звезда экрана изменился за прошедшие годы. Дело в том, что Сержиу увлекся спортом, поэтому может похвастаться эффектной фигурой.

Вы обомлеете при виде 41-летнего Сесеу из «Клона»: больше не самый красивый

«Самый красивый мужчина Бразилии», «Никогда бы не подумала, что это тот самый Сесеу из моего любимого „Клона“», — пишут фанаты.

Фото: Кадр из сериала «Клон», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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