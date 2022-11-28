Вы обомлеете при виде 41-летнего Сесеу из «Клона»: больше не самый красивый

Сержиу Мароне стал знаменит на весь мир уже в 20 лет, исполнив роль Сесеу в сериале «Клон». Миллионы поклонников по всему миру были уверены, что будут регулярно видеть красивого юношу на экранах, однако жизнь артиста сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что после бразильского сериала Мароне преследовали профессиональные неудачи. Ему удалось сняться лишь в одном сериале, поэтому со временем он оставил попытки стать актером и попал в модельный бизнес. Одновременно с этим он начал заниматься политикой и теперь активно защищает права животных в родной Бразилии.

О своей жизни Сержиу рассказывает в социальных сетях. Он делится множеством снимков, а преданные поклонники не устают удивляться, как сильно бывшая звезда экрана изменился за прошедшие годы. Дело в том, что Сержиу увлекся спортом, поэтому может похвастаться эффектной фигурой.