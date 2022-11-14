Вы обомлеете от того, как лысеющего водителя автобуса превратили в красавца

Парикмахер Ново Кабело из Великобритании взялся за одну очень непростую задачу. Он пригласил водителя автобуса Адама поучаствовать в занятном эксперименте. Кабело решил доказать, что с помощью правильной прически можно «скинуть» десять лет. Адам в свои 29 лет был почти полностью лысым, и поэтому барберу предстояла серьезная работа.

Перед экспериментом Кабело поспрашивал у прохожих, сколько, по их мнению, лет водителю. Большинство назвали цифру 37. После опроса парикмахер привел Адама в свой салон, где приступил к процессу омоложения.

Кабело использовал специальный современный парик, изготовленный под клиента. Затем барбер подравнял волосы и стильно их уложил. Наконец Адам, чьи глаза всю процедуру были закрыты маской, увидел свое отражение в зеркале. Благодарный мужчина не смог сдержать эмоций и даже прослезился.

После чудесной трансформации парикмахер снова провел опрос среди прохожих. На этот раз окружающие давали Адаму не больше 30 лет. Счастливый Кабело, чья теория об омоложении подтвердилась, поделился роликом в своих соцсетях.