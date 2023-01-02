Вы обомлеете от реакции иностранцев на «Конька-Горбунка»: при чем тут «тюремная Россия»?

«Конек-Горбунок», вышедший на экраны еще в 1947 году, стал второй лентой полного метра для студии «Союзмультфильм». Над сказкой трудились несколько десятков художников на протяжении долгих месяцев. Картина имела большой успех, однако качество пленки было на невысоком уровне. В 1975 году мультфильм пересняли, хоть и с небольшими отличиями.

Лента была знакома зрителям не только СССР, но и западных стран. Например, Уолт Дисней считал ее образцом мультипликации и демонстрировал художникам. А вот часть иностранных зрителей его восторги не разделяла: современные интернет-пользователи дают мультфильму противоречивую характеристику. Пока одни хвалят волшебную атмосферу и стиль рисунков, другие находят в сюжете тайный смысл.

«Известный анимационный фильм периода тюремной России», — отметил один из иностранцев.

Шокированные русские комментаторы не поняли значения этих слов. Они предположили, что у американцев есть извращенные понятия о советской России, которыми те и руководствуются.