Вы обомлеете, чего канадец боялся больше всего перед приездом в Россию

У блогера Джастина более миллиона подписчиков в YouTube . В своих видео канадец делится опытом жизни в нашей стране. Сегодня у него много друзей в Москве и Петербурге, но когда-то перед поездкой в Россию он испытывал страх. И вот почему.

Джастин опасался, что не сможет найти друзей, если не будет пить. Он считал, что «русские — холодные люди», и завязать знакомства можно только при помощи спиртного. Чтобы запомнить имена новых друзей, пить надо как минимум на равных. А канадский блогер боялся, что не сможет выпивать столько же, сколько молодые ребята из России. А потому и в свой ближний круг они его не пустят.

На страх не соответствовать российской культуре пития «до победного» накладывались и опасения того, что он банально не сможет изъясняться. К моменту своего путешествия иностранец знал по-русски буквально несколько слов: «привет», «еще раз», «водка». После месяцев, проведенных в России, Джастин знает, что это заблуждение. Более того, как он сам рассказывает, в России все больше людей, которые отказываются от алкоголя и выступают за здоровый образ жизни.