Вы никогда об этом не задумывались: названы главные отличия русских от американцев

Различия в менталитете русских и американцев огромны, достаточно присмотреться к этим, казалось бы, привычным в российской действительности феноменам. Об этом пишет автор канала «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ».

Бабушки и дедушки в России живут поближе к внукам, а иногда и в одном доме с ними. Так они могут помочь родителям посидеть с малышами, пока взрослые на работе. В Штатах такую практику сложно назвать распространенной: у американских пенсионеров много своих дел (увлечения, путешествия, общественная деятельность), да и живут они обычно далеко от своих детей.

Правда, иногда американцы перенимают кое-что от российских бабушек. В 2019 году рэпер ASAP Rocky пришел на модный показ в Лос-Анджелесе в платке, повязанном на голове. Цветастый аксессуар под названием Babushka наводнил социальные сети, а многие модные дома представили свои коллекции «бабушек». Только к общности семьи это отношения, конечно, не имеет.

Другим важным отличием русских от американцев является дача. Для наших сограждан это возможность насладиться природой вдали от городской суеты, вырастить свои овощи и фрукты. Для американцев же это очень дорогое удовольствие, более распространенное в нестоличных регионах страны, где земля дешевле.

Также России с большим уважением относятся к истории, наши соотечественники обладают гораздо более глубокими познаниями в этой области и в целом больше чтят память предков.