Вы никогда не задумывались почему «мгновений весны» именно 17? Правда обескуражит

Бессмертная картина «Семнадцать мгновений весны» завоевала сердца миллионов телезрителей уже после выхода первой серии. Однако мало кто задумывался, почему создатели выбрали именно такое название для своей ленты. Ответ обескуражит многих.

Фильм снят по одноименной книге Юлиана Семенова. Почему автор вынес именно это число в название своего романа? Дело в том, что речь идет о 17 днях из жизни ключевого персонажа — разведчика Максима Исаева, который работал в гестапо под именем Штирлиц. Из-за того, что его жизнь была полна рисков и смертельной опасности, она превращалась в череду мгновений. Именно поэтому писатель не стал называть роман «17 дней весны». Само действие книги и фильма происходит на рубеже февраля и марта 1945 года — по этой причине Семенов и упомянул весну в названии своего произведения.

Кстати, персонаж Тихонова был списан с человека по имени Вилли Леман. Он работал в немецкой разведке и добровольно выступал на стороне СССР. Он был на хорошем счету у начальства. Когда в 1942 году вся правда о нем раскрылась, Лемана мгновенно арестовали. Что с ним произошло потом, неизвестно.

Сериал Татьяны Лиозновой пользовался бешеной популярностью за рубежом, в частности, на Кубе. Фидель Кастро даже устроил специальный показ картины для своих подчиненных. Просмотр занял у них около 15 часов.