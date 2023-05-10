Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вы никогда не задумывались, какими были дети Долорес Амбридж? Ответ на фото

Вы никогда не задумывались, какими были дети Долорес Амбридж? Ответ на фото

10 мая 2023 09:00
Вы никогда не задумывались, какими были дети Долорес Амбридж? Ответ на фото

Звездная наследница активно покоряет мир кино.

В фильмографии Имельды Стонтон немало работ, но для большинства зрителей она так и осталась Долорес Амбридж из фильмов о Гарри Поттере. Звезда не только стала успешной актрисой, но и наладила личную жизнь.

Вот уже более 40 лет артистка счастлива в браке с актером Джеймсом Картером, которому подарида дочь Бэсси. Звездная наследница пошла по стопам родителей и также связала свою жизнь с кино.

Вы никогда не задумывались, какими были дети Долорес Амбридж? Ответ на фото

Еще будучи школьницей, Бэсси принялась активно участвовать в любительских постановках, а после начала посещать всевозможные кастинги. Впервые же на экранах знаменитость засветилась в 2007 году — тогда она снялась в сериале «Крэнфорд». Любопытно, что в этом же проекте отметились и родители тогда еще только начинающей свой творческий путь артистки.

Впоследствии знаменитость, которая явно выиграла в генетическую лотерею и стала настоящей красавицей, сыграла во многих других картинах. В свое время ее коллегами по съемочной площадке стали такие звезды Голливуда, как Хью Джекман и Энн Хэтэуэй.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video