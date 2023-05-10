Вы никогда не задумывались, какими были дети Долорес Амбридж? Ответ на фото

В фильмографии Имельды Стонтон немало работ, но для большинства зрителей она так и осталась Долорес Амбридж из фильмов о Гарри Поттере. Звезда не только стала успешной актрисой, но и наладила личную жизнь.

Вот уже более 40 лет артистка счастлива в браке с актером Джеймсом Картером, которому подарида дочь Бэсси. Звездная наследница пошла по стопам родителей и также связала свою жизнь с кино.

Еще будучи школьницей, Бэсси принялась активно участвовать в любительских постановках, а после начала посещать всевозможные кастинги. Впервые же на экранах знаменитость засветилась в 2007 году — тогда она снялась в сериале «Крэнфорд». Любопытно, что в этом же проекте отметились и родители тогда еще только начинающей свой творческий путь артистки.

Впоследствии знаменитость, которая явно выиграла в генетическую лотерею и стала настоящей красавицей, сыграла во многих других картинах. В свое время ее коллегами по съемочной площадке стали такие звезды Голливуда, как Хью Джекман и Энн Хэтэуэй.