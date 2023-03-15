Вы никогда не задумывались, чьим голосом говорит Шапокляк? Правда повергнет вас в шок

Премьера мультика про Чебурашку и крокодила Гену состоялась в 1969 году. Помимо главных персонажей выделялись и второстепенные, в частности, вредная старуха Шапокляк. Образ получился ярким и запоминающимся, и в этом немалая заслуга того, кто озвучивал героиню.

Не все знают, что Шапокляк говорила голосом актера Владимира Раутбарта. Многим он известен по комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Раутбарт сыграл профессора, который разоблачил студента со «стреляющим ухом».

Шапокляк стала последней работой для актера. Владимир Иосифович скончался до премьеры мультика в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Премьера следующего мультика «Чебурашка» состоялась спустя два года. Создатели решили убрать из сюжета Шапокляк, поскольку без Раутбарта героиня была бы совсем не та.

Впрочем, на вредной старушке авторы все же не поставили крест. В 1974 году вышла очередная часть мультфильма под названием «Шапокляк». Роль героини озвучила актриса Ирина Мазинг.