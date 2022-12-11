Вы никогда не поверите, кто Дед Мороз по гороскопу: в ужас придут все россияне

Дед Мороз — главный герой Нового года в России. Долгие годы он вместе со своей внучкой Снегурочкой путешествует по стране, дарит подарки и радует детей и взрослых. В остальное же время года он живет в своей резиденции в Великом Устюге, где готовится к следующим праздникам.

При этом Дедушка Мороз перед самым Новым годом празднует свой день рождения. Эта традиция появилась в начале 2000-х, когда у героя появился официальный дом в Устюге. Датой выбрали 18 ноября, так как в этот день на его родине начинаются официальные заморозки.

Подобная традиция, как признается публика, смущает многих. Дело в том, что знак зодиака любимого всей страной героя — Скорпион, который регулярно входит во все антирейтинги. И для поклонников образ бородатого дедушки не сочетается со скверными чертами характера, которые принято приписывать Скорпионам.

Некоторые поклонники даже пытались изменить день рождения Деда Мороза. Они предлагали перенести праздник, чтобы он подходил под более «дружелюбные» знаки, но никто не согласился на такое предложение.