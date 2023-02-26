Вы никогда не догадаетесь, кто мог бы сыграть Каменскую вместо Яковлевой: смотрите фото

В течение 12 лет Елена Яковлева воплощала на экране образ следователя Анастасии Каменской. Зрители были в восторге от яркого персонажа, который стал одним из главных в карьере артистки. При этом изначально продюсер сериала Владилен Арсеньев рассматривал и других артисток на главную роль.

Так, в числе претенденток были Вера Глаголева и Ольга Дроздова, которая практически получила место в сериале.

«У Дроздовой были хорошие пробы», — признался продюсер в беседе с порталом «Антенна».

Однако свой выбор создатели детективной саги остановили все равно на Яковлевой. Причина этому — другая роль Дроздовой в сериале «Бандитский Петербург», который выходил в то же время. В нем артистка воплотила образ подруги главного героя. И зрители, если бы увидели Дроздову сначала в роли следователя, а позднее — бандитки, не смогли бы искренне полюбить героиню и не поверили бы ей.