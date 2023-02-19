Вы никогда не догадаетесь, кто мог бы сыграть Гесера в «Ночном дозоре»: вот фото актера

«Ночной дозор» оказался на российских экранах в 2004 году, став в итоге одним из самых известных фильмов того периода. Поклонники высоко оценили сюжет фильма и персонажей, отметив также, как удачно подобраны все актеры.

Так, роль лидера светлых магов Гесера воплотил Владимир Меньшов, что стало одной из его последних ролей в кино. Артист идеально сыграл свою роль, но автор литературного первоисточника Сергей Лукьяненко изначально был против Меньшова. Как оказалось, он видел в роли Гесера только Михаила Ульянова, которому во время съемок было уже больше 70 лет, он уже практически не снимался в кино.

Во время подготовки к съемкам писатель активно продвигал свою идею, но продюсеры не разделили его энтузиазма. Они настояли на участии Меньшова, отказав Лукьяненко, и не ошиблись: Гесер в исполнении актера стал одним из самых ярких героев в фильме.