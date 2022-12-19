Вы никогда не догадаетесь: астрологи назвали самый независимый знак Зодиака

Мы все очень разные. Кто-то нуждается в том, чтобы рядом с ним постоянно находились друзья, родственники, любимый человек, а кто-то жаждет только одного - остаться в одиночестве и заниматься тем, что приносит удовольствие. Астрологи назвали лишь один знак зодиака, который ценит свою свободу превыше всего на свете. Он охотно променяет счастливый брак на независимость и никогда об этом не пожалеет. Рассказываем, о ком из представителей зодиакальной плеяды идет речь.

Водолей

Представители этого знака находятся под покровительством Урана - планеты, которая стоит особняком в Солнечной системе. Она относится к “ледяным гигантам” и вместе с соседом - Нептуном находится на наибольшем удалении от Земли. Уже это обстоятельство диктует подопечным Урана независимость и оригинальность, непохожесть на других. Водолей точно так же дистанцирован от других знаков.

Кроме того, Уран считается планетой свободы. Это же качество присуще Водолею.

Уроженцы этого знака терпеть не могут контроль. В школе им трудно усидеть за партой на протяжении всего учебного дня, в дружеских отношениях они не приемлют навязывания каких-либо взглядов и ценностей, в романтических - придут в бешенство от ревности и попыток партнера привязать к себе.

Не стоит забывать и о том, что Водолей - воздушный знак. Все представители этой стихии отличаются от соседей по гороскопу отличаются меньшей чувствительностью и большей независимостью, но, пожалуй, Водолей среди них - настоящий лидер. Если Близнецы и Весы все равно нуждаются в компании и собеседниках, то уроженец зимнего знака легко обходится без них.

Дело в том, что Водолею совсем не скучно наедине с собой.

Другие знаки в одиночестве начинают томиться и скучать, а подопечные Урана, напротив, радуются: мол, наконец-то можно заняться тем, чем хочется. Социальную жизнь Водолеи, конечно, тоже ценят, но им важно иметь возможность в любой момент покинуть компанию, уединиться, чтобы побыть со своими идеями, чувствами и мыслями.

Из-за этого общаться с Водолеем порой бывает сложно. Люди обижаются, когда уроженцы знака внезапно дистанцируются, перестают отвечать на сообщения и отказываются от приглашений посидеть вместе где-нибудь. Однако важно помнить о том, что причиной такого поведения являетесь вовсе не вы - таковы уж особенности этого знака. Остается либо смириться с ними и принять Водолея таким, какой он есть, либо перестать с ним общаться.