Вы никогда бы не догадались: зачем на самом деле в СССР выпускали треугольные стеклянные бутылки

Многие вещи из советской действительности сегодня кажутся странными: картонные пирамидки с молоком, плавленые сырки в тюбиках или халва в металлической банке. Но даже не они не вызвали бы в наше время столько недоумения, как треугольные бутылки. Между тем тара причудливой формы имела важное предназначение.

Емкости с тремя гранями и донышком нужны были для хранения уксусной эссенции, разливали в такие бутылки исключительно ее. Форма треугольника была выбрана для того, чтобы обезопасить человека от отравления уксусом, ведь такую бутыль не спутаешь ни с чем, даже спросонья. Кроме того, тара оснащена мерными делениями в 10 и 50 мл, что помогает ориентироваться при приготовлении еды.

К слову, сегодня отравление эссенцией в России составляет от 9 до 15% в общей статистике. Много случаев, когда яблочный уксус выпивают дети, принимая его за лимонад или сок.