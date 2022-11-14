Вы невинны или испорчены? Тест, который подскажет, насколько невинна ваша душа

В последние десятилетия в мировой культуре сформировался любопытный парадокс: малоприятные персонажи, в числе которых циники, злодеи или вовсе токсичные типы, начали пользоваться особой популярностью у зрителей. Гуманист-мизантроп доктор Хаус, парочка с нездоровыми отношениями - Харли Квинн и Джокер, хитроумный маньяк Ганнибал Лектер - каких только героев не породила современная культура, и у каждого из них появилось обширное фан-комьюнити. Почему же эти, на первый взгляд, антигерои становятся кумирами миллионов? Психологи не дают на этот вопрос однозначного ответа, но предполагают, что дело в уме, харизматичности, ироничности таких персонажей. Они уверены в себе, что не может не завораживать, они дерзкие и смелые, не боятся нарушать общепринятые правила, делать то, что обычному человеку запрещают моральные принципы. Все это в совокупности придает им особый шарм и притягательность, некоторые люди даже стремятся стать на них похожими.

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