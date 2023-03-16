Вы не знали этого о песне «Опустела без тебя земля»: прочитав, будете ошарашены

При чем здесь одна их самых пронзительных советских мелодрам?

Фильм «Три тополя на Плющихе» является настоящим культовым произведением. Режиссером картины стала Татьяна Лиознова, которая нашла вдохновение для создания фильма в песне Александры Пахмутовой «Нежность». Еще до того, как песня стала советским хитом, Лиознова была поражена ее строками, которые не давали ей покоя.

Фантазии режиссера обрели более внятные очертания, когда она прочитала рассказ Александра Борщаговского «Три тополя на Шаболовке». Однако она решила отказаться от использования Шаболовки в названии фильма из-за ассоциаций с телевидением, которые могли бы запутать зрителей.

«Три тополя на Плющихе» получил приз на аргентинском кинофестивале, а фраза стала крылатой, используемой не только простым народом, но и в кино. Например, в фильме «Джентльмены удачи» Хмырь выражает свое негодование, сравнивая себя и своих товарищей с тремя тополями на Плющихе.