Вы не жили в СССР, если не сможете ответить на вопросы теста о советской кулинарии

В советские годы у каждой уважающей себя хозяйки была “Книга о вкусной и здоровой пище”. Исследователи той эпохи отмечают, что прежде всего под “советской кухней” понимается та еда, которую готовили дома. Издательства выпускали специальные пособия для молодых хозяек, в которых можно было почернуть рецепты простых, но вместе с тем сытных и вкусных блюд на каждый день. Уже упомянутое выше кулинарное пособие Анастаса Микояна, увидевшее свет в 1939 году, пользовалось необыкновенной популярностью - его регулярно переиздавали многотысячными тиражами. Помимо поваренных книг, в арсенале каждой хозяйки были рукописные рецепты, которые представительницы прекрасного пола передавали друг другу. Существовали специальные тетрадочки, куда женщины записывали рецепты подруг, коллег, вычитанные в журналах вроде “Крестьянки” или “Работницы”, из отрывных календарей, а также семейные рецепты, переданные из поколения в поколение.

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