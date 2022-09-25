Вы не заметите подвоха: топ-3 манипулятора по знаку зодиака

Вы и сами не заметите, как попадетесь на их удочку.

Люди в мире делятся на две категории: марионетки, послушно выполняющие любые приказы, и кукловоды, которые дергают за ниточки и наслаждаются произведенным эффектом. Во всяком случае, такого мнения придерживаются манипуляторы, которые искренне считают, что им позволено вертеть окружающими, как заблагорассудится. Уберечься от встречи с такими людьми очень сложно, но если знать знак зодиака нового знакомого, можно предположить, что он обладает склонностью к манипулированию. Астрологи рассказали, какие представители зодиакального круга любят поиграть на чувствах окружающих.

Овен

Представители огненного знака убеждены, что мир вращается исключительно ради них. А если какие-то отдельные личности не хотят идти у них на поводу, нужно сделать так, чтобы направить их в правильное русло. Как правило, Овны часто прибегают к тонкому шантажу - лишают объект манипуляций какого-то важного ресурса, а когда тот начинает жаловаться, намекают или, что вероятнее, открыто заявляют: мол, если человек не делает для них ничего приятного, то с чего бы им шевелиться? В отношениях важна взаимность.

Вот только хитрые Овны получают в итоге получают гораздо больше, чем их жертва.

Скорпион

Скорпионы - прирожденные манипуляторы. При этом они совсем необязательно хотят чего-нибудь добиться с помощью своих интриг, куда больше их привлекает пьянящее ощущение собственного могущества. Умело управлять каждым движением своей жертвы, контролировать ее тело и разум - вот чего жаждет ненасытный до власти Скорпион. Уроженцы этого водного знака имеют в своем арсенале целый ряд психологических инструментов, с помощью которых можно заставить человека плясать под собственную дудку.

В искусстве манипуляций им просто нет равных.

Водолей

Уроженцы воздушного знака также преуспели в мастерстве манипулировать окружающими. Главный козырь Водолеев - игнор, причем достаточно жесткий. Стоит только собеседнику показать, что, вообще-то, он тоже не лыком шит и не собирается выполнять чужие приказы, как представитель знака прибегает к своему коронному удару. Водолей всем своим видом покажет, насколько ему плевать на собеседника, что, разумеется, заденет того за живое.