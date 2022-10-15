Вы не замечали, что смотрят наши дети? На творящееся в мультике «Барбоскины» обратили внимание

Сериал о приключениях собачьей семьи «Барбоскины» вышел в 2011 году – и с тех пор полюбился миллионам российских детей. Однако внимательные зрители заметили, что в мультсериале много странных, а порой и жутких моментов.

В песне из заставки звучит бормотание одного из героев, однако некоторые отмечают, что при замедленном прослушивании слышатся слова:

«Я пришел. Я труп. Я проклят».

Фанаты мультфильма выпустили сотни роликов, где обратили внимание на эту жуткую подробность.

Вопросы есть и к отношениям в семье главных героев. Зрителям кажется, что Барбоскины-старшие мало времени уделяют своим детям, а отпрыски и вовсе их не слушаются. Но это лишь верхушка айсберга. Неясно, чем занимаются Мама и Папа – неужели простая работа в офисе сделала Барбоскиных такими обеспеченными или они занимаются чем-то нелегальным?

Почему Песбург – город, в котором живут герои – такой пустой? Неужели жизнь Барбоскиных – это своеобразное «Шоу Трумана» или этот город – плод экспериментов ученых, которые изучают поведение собак?

Впрочем, большая часть зрителей считает, что в мультсериале никаких загадок нет, и все эти теории – лишь плод фантазии впечатлительных фанатов.