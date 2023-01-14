Вы не задумывались, почему в турецких сериалах нет постельных сцен? Вот в чем дело

Турецкие сериалы уверенно захватывают телевидение не только у себя на родине, но и во многих других странах. Армия фанатов увеличивается год от года, а за жизнью местных звезд следит весь мир. При этом многие поклонники задаются вопросом, почему в проектах, поставленных в Турции, никогда нельзя увидеть постельные сцены, даже поцелуи встречаются крайне редко.

Как оказалось, всему виной строгая цензура, которая существует на местном телевидении. Каждый сериал или фильм проходит через проверку Высшего совета по радио и телевидению, который анализирует его. Цензоры уверены, что на телевидении в мусульманском государстве неуместно показывать интимные сцены, ведь это противоречит строгой турецкой культуре и обычаям, поэтому старательно все «лишнее» вырезают.

Правила распространяются на все местные съемки. Также под запрет попадают сцены с распитием алкогольных напитков, которые специально замазывают. При этом на кабельных или платных каналах и стримингах таких серьезных требований нет, так как их смотрят и зарубежные зрители, которые не всегда осведомлены о тонкостях культуры страны.