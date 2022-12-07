Вы не задумывались, почему Мойдодыр выбегал из спальни? Причина заставит поежиться

Строчки стихотворения Корнея Чуковского «Мойдодыр» известны и современным россиянам. Поэт красочно описал образ кривоногого и хромого умывальника, пугающего мальчика. И лишь редкие малыши и даже взрослые задумывались над тем, а почему персонаж выбегал не из ванной, а прямо из маминой спальни.

Как оказалось, талантливый автор зашифровал в строках бытовые реалии прошлого. Ведь еще 100 лет назад водопровод был далеко не во всех квартирах. За водой приходилось идти на колонку, поэтому ванну принимали нечасто. Зато в спальнях стояли умывальники, благодаря которым можно было по утрам и вечерам следить за гигиеной. Это было еще и удобно, ведь жилую комнату старались отапливать, а значит, вода была комфортной температуры.

В Европе в книгах 40-х годов персонажи тоже умывались из ведер и тазиков. При этом в некоторых московских квартирах в сталинских домах водопровод уже в то время был, но до его широкого распространения дело еще не дошло.