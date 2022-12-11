Вы не вспомните первого ведущего «Спокойной ночи, малыши!»: его изгнали с позором

Культовую передачу «Спокойной ночи, малыши!» любят как дети, так и взрослые. На этой программе выросло не одно поколение, но при этом мало кто знает довольно любопытный факт из его насыщенной истории.

Как оказалось, кукольными ведущими в лице Хрюши, Фили, Степашки и Каркуши, передача, премьера которой состоялась в сентябре 1964 года, обзавелась далеко не сразу. Считается, что первым из них стал Филя, вот только это далеко не так. На самом деле первым в роли ведущего выступал пес Кузя. Однако с этим героем что-то пошло не так, и в результате его изгнали с позором.

Примечательно, что персонажа, о котором сегодня никто и не вспомнит, озвучивал известный актер Григорий Толчинский. К своему провалу он относился с иронией и даже шутил о том, что когда выйдет на пенсию, то выпустит мемуары, которые назовет «Двадцать лет под юбкой тети Вали».