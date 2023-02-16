Вы не узнаете звезду фильма «Москва слезам не верит»: ее лицо совсем потекло

Секс-символ советского кинематографа, главная героиня культовой оскароносной картины «Москва слезам не верит» давно посещает пластических хирургов. У артистки, которой на днях исполнится 81 год, деформирована линия губ, разный разрез глаз и «скакнувшая» наверх линия бровей. Последнее — результат прямой подтяжки лба, которую делают, чтобы избежать нависания век. Об этом рассказал пластический хирург Иван Володченков.

Асимметрия глаз и плохо поднимающееся верхнее веко свидетельствуют как минимум о трех сеансах блефаропластики. Убирала актриса и мешки под глазами. Из-за этого у Алентовой изменилась линия ресниц. Форма губ, по мнению специалиста, говорит о подтяжке средней трети лица и попытке избавиться от филлеров. Врач считает, что Алентова неоднократно меняла форму носа, из-за чего его кончик выглядит слегка задранным.