Вы не узнаете в этом мужчине Пьеро из «Буратино»: мурашки бегут по коже

Музыкальную сказку Леонида Нечаева помнят по пластинкам с прозвучавшими там песнями и по ярким образам героев. Спустя почти полвека после премьеры об актерах, снявшихся в культовом хите СССР, известно не так много. Больше всего удивляет судьба влюбленного поэта — Пьеро.

Романа Столкарца на кинопробы привела мама. 9-летний мальчик прочитал стихотворение Пушкина «Зимняя дорога» и был выбран режиссером из множества претендентов. Сниматься предстояло с именитыми Риной Зеленой, Роланом Быковым и Владимиром Этушем.

За проникновенную игру и серенаду (хотя песню за Столкарца пела Татьяна Осмоловская) Пьеро полюбили зрители, да и сам актер впоследствии называл «Приключения Буратино» чудом, которое случилось в его жизни.

Несмотря на оглушительный успех, продолжать карьеру Столкарц не стал и пошел по стопам родителей. Отучившись на врача в Минске, он переехал в Израиль, где живет с женой и четырьмя детьми. У Столкарца две частных клиники.

В импозантном загорелом мужчине 58 лет сегодня с трудом угадывается нежный и чувствительный Пьеро, мучавшийся от безответной любви.