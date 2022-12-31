Вы не узнаете в этом красавчике мальчика, который побил рекорд в шоу «Самый умный»
Легко стал бы актером.
Шоу «Самый умный» открыло зрителям многих вундеркиндов. Одним из них стал Борис Белозеров, который был победителем игры. Кроме того, он установил новый рекорд. Маленький гений дал больше всех правильных ответов в одном раунде.
После победы молодой человек успешно поступил в МГУ и даже сумел стать игроком передачи «Что? Где? Когда?».
Сегодня он увлекается физикой, химией, участвует в киберспортивных турнирах, а также начал заниматься преподаванием.
Помимо выдающихся интеллектуальных способностей, нельзя не заметить, как с возрастом похорошел Белозеров. Он стал одеваться как настоящий джентльмен, а от взъерошенной, неаккуратной причёски не осталось ни следа. Теперь он легко может сойти за актера, ведь камера действительно его любит. Появляясь на экране, он легко привлекает к себе внимание, и мало кто узнает в нем застенчивого мальчика из детской игры.