Вы не узнаете очаровательную Машу из «Пиратов XX века» сегодня: фото спустя 40 лет

Наталья Хорохорина стала всесоюзной звездой уже в 25 лет. Именно она сыграла роль буфетчицы Маши в картине Бориса Дурова «Пираты XX века». Приключенческий фильм открыл артистке двери в большое кино, и она начала строить свою карьеру.

За годы съемок в фильмах и сериалах Хорохорина приняла участие в картине «Вера, надежда, любовь», в сериале «Петербургские тайны», а одной из ее последних работ стали «Воронины». Также активна артистка была и на театральной сцене. Например, ее можно было увидеть в спектаклях Театра Киноактера, где она блистала долгие годы.

При этом если в молодости поклонники узнавали в артистке ту самую Машу из приключенческого фильма и мечтали получить ее автограф, то со временем внешность знаменитости начала меняться. Сегодня же даже преданные поклонники не всегда догадываются, что именно Хорохорина стала звездой «Пиратов XX века», ведь так сильно она изменилась.

Повлияли на это и перемены в личной жизни знаменитости. Еще во время работы над картиной Дурова она рассталась со своим мужем, из-за чего впала в сильную депрессию и перестала есть. Со временем Хорохорина смогла восстановиться, однако это сказалось на ее внешнем виде.