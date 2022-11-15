Вы не узнаете Караченцова в одной из ролей: смотреть без жалости невозможно

Николая Караченцова нельзя было назвать характерным актером. Он не придерживался одного амплуа и мог талантливо сыграть разных героев. Но чаще всего актер воплощал на экране сильных и уверенных в себе мужчин с внутренним обаянием и харизмой. Поэтому персонаж Караченцова в фильме «Пока безумствует мечта» 1987 года показался зрителям очень странным.

В картине Николай сыграл молодого мужчину, который так очарован авиацией, что, приехав из провинции в Санкт-Петербург, выдает себя за известного воздухоплавателя. А сыщики замечают в нем сходство с террористом, которого они уже давно разыскивают. Легкая музыкальная комедия в фильмографии Караченцова осталась почти незамеченной, а решившие ознакомиться с лентой зрители остались в недоумении.