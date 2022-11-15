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Вы не узнаете Караченцова в одной из ролей: смотреть без жалости невозможно

15 ноября 2022 09:10
Вы не узнаете Караченцова в одной из ролей: смотреть без жалости невозможно

Фильм с участием актера разочаровал зрителей.

Николая Караченцова нельзя было назвать характерным актером. Он не придерживался одного амплуа и мог талантливо сыграть разных героев. Но чаще всего актер воплощал на экране сильных и уверенных в себе мужчин с внутренним обаянием и харизмой. Поэтому персонаж Караченцова в фильме «Пока безумствует мечта» 1987 года показался зрителям очень странным.

В картине Николай сыграл молодого мужчину, который так очарован авиацией, что, приехав из провинции в Санкт-Петербург, выдает себя за известного воздухоплавателя. А сыщики замечают в нем сходство с террористом, которого они уже давно разыскивают. Легкая музыкальная комедия в фильмографии Караченцова осталась почти незамеченной, а решившие ознакомиться с лентой зрители остались в недоумении.

Вы не узнаете Караченцова в одной из ролей: смотреть без жалости невозможно

«До шедевра фильму далеко. Сюжет какой-то поверхностный и глупый», «Столько хороших актеров, но получилась муть», «Просто поверхностный водевильчик», «Вроде и задумка хороша, но фильм жалкий какой-то вышел, на Караченцова жалко смотреть», — отметили комментаторы.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Пока безумствует мечта» (1987)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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