Вы не умеете играть в шахматы, если не сможете ответить на вопросы этого теста

В современном мире шахматы давно стали чем-то привычным. Порой, глядя на черно-белое поле с соответствующими фигурами, мы не догадываемся о том, как возникли шахматы и какое название носили изначально. Об игре, которая называлась чатуранга, можно найти письменные свидетельства в древнеиндийских рукописях, дарованных пятым веком. Правда, на тот момент правила были несколько иными - за доской собирались не двое, а четверо игроков, в распоряжении которых была своего рода армия с обязательными атрибутами в виде пехоты, слонов, коней и боевых колесниц. Чтобы определить количество ходов, нужно было бросить игральную кость. Выигрывали в чатуранге те, кто полностью уничтожил армию своего оппонента. В скором времени вести о новой необычной игре распространились чуть ли не по всему миру. Название “шахматы” пришло из персидского языка - фраза “шах мат” в переводе означала “властитель умер”. В Европе игра распространилась уже в восьмом веке, а на Руси появилась нде-то в девятом-десятом столетии.

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