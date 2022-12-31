Вы не сдержите эмоций, увидев «русскую Кардашьян» до пластики (фото)
Анастасия Квитко уверяет, что ее красота абсолютно естественна.
За Анастасией Квитко уже закрепилось прозвище «русской Ким Кардашьян». Сама блогер не любит это сравнение, так как уверяет, что, в отличие от американской дивы, все ее формы настоящие. Привлекательную фигуру она объясняет правильным питанием, тренировками в спортзале и генетикой. Но пользователи Сети обратили внимание, что на ранних снимках Квитко совсем не похожа на себя сегодняшнюю.
На фото, которые сделаны в ее родном Калининграде, у девушки нет таких внушительных бедер, осиной талии, пухлых губ и даже пышного бюста. Тогда Анастасия казалась довольно привлекательной и выделялась лишь ярким макияжем.
Сейчас все по-другому. Бедра Квитко выглядят огромными по сравнению с тонкой талией, а декольте с трудом выдерживает грудь. Интернет-пользователи насчитали сразу несколько предположительных операций девушки, среди которых липофилинг, липосакция, маммопластика и изменение формы носа. Кроме того, Анастасия может увлекаться контурной пластикой губ.