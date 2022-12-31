Вы не сдержите эмоций, увидев «русскую Кардашьян» до пластики (фото)

За Анастасией Квитко уже закрепилось прозвище «русской Ким Кардашьян». Сама блогер не любит это сравнение, так как уверяет, что, в отличие от американской дивы, все ее формы настоящие. Привлекательную фигуру она объясняет правильным питанием, тренировками в спортзале и генетикой. Но пользователи Сети обратили внимание, что на ранних снимках Квитко совсем не похожа на себя сегодняшнюю.

На фото, которые сделаны в ее родном Калининграде, у девушки нет таких внушительных бедер, осиной талии, пухлых губ и даже пышного бюста. Тогда Анастасия казалась довольно привлекательной и выделялась лишь ярким макияжем.

Сейчас все по-другому. Бедра Квитко выглядят огромными по сравнению с тонкой талией, а декольте с трудом выдерживает грудь. Интернет-пользователи насчитали сразу несколько предположительных операций девушки, среди которых липофилинг, липосакция, маммопластика и изменение формы носа. Кроме того, Анастасия может увлекаться контурной пластикой губ.