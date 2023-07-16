Вы не раз видели этого дедулю на ТВ, но даже не подозревали, каков он в обычной жизни (фото)

Главной ролью в карьере Олега Назарова стал седовласый мужчина из рекламы мобильной связи. Зрители с первых секунд узнают любимого героя и даже не догадываются, кто скрывается за эффектным гримом.

Как оказалось, впервые в старика Назаров перевоплотился, когда ему было лишь 30 лет. Он настолько органично смотрелся в образе, что компания продлила контракт с ним сразу на несколько лет. Артист признается: борода и волосы у него полностью натуральные. Он готовится к каждой съемке заранее и старается выглядеть максимально естественно.

О своей жизни Назаров рассказывает в социальных сетях. В его блогах можно увидеть как привычный публике образ, так и кадры из других фотосессий. И, как признаются подписчики, они не узнают в эффектном мужчине того самого деда из рекламы. По их мнению, в рекламе Назаров похож на совершенно другого человека, и они никогда бы не узнали его, если бы встретили на улице.