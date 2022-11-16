Вы не представляете, как Кейт Уинслет повторила участь Роуз из «Титаника»

Нередко случается, что актерам в реальной жизни выпадают те же испытания, что и их персонажам. Не избежала этой участи Кейт Уинслет, которой, как и ее Роуз в «Титанике», пришлось пережить смертельную катастрофу. Трагедия произошла летом 2011 года. Актриса вместе с мужем и детьми гостила у британского бизнесмена Ричарда Брэнсона на острове Некер. Внезапно на них обрушилась стихия в виде тропического шторма. Молния ударила в крышу особняка Брэнсона, и вскоре начался пожар.

Почти все в панике выбежали на улицу. Но кто-то еще находился внутри особняка. Тогда Уинслет вместе с сыном Брэнсона бросились спасать оставшихся, среди которых были дети актрисы и 90-летняя мать бизнесмена.

Особняк сгорел дотла, но, к счастью, все его обитатели остались живы. Миллиардер позже вспоминал, как Кейт помогала выносить из дома его мать. Брэнсон долго благодарил актрису за самоотверженный поступок. Как и ее героиня Роуз, Уинслет рисковала своей жизнью ради спасения других и выжила в чудовищной катастрофе.