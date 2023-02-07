Вы не представляете, как хитро Лисицын из «Следа» познакомил жену с любовницей

Георгий Тесля-Герасимов, запомнившийся по роли обаятельного майора Константина Лисицына в сериале «След», слывет плейбоем и в жизни. Он умудрился ввести свою любовницу в семью так, что жена не сразу догадалась, кто есть кто.

С супругой — врачом Анной Сафроновой — актер познакомился вполне обычно: просто подошел к понравившейся ему девушке и взял номер телефона. Романтические отношения закончились свадьбой, в браке у Георгия появилось двое детей. И здесь на пороге дома неожиданно появилась еще одна родственница Тесля-Герасимова.

26-летнюю Дарью Амелину артист представил жене как свою племянницу, которой он вызвался помогать с карьерой. Анна приняла родственницу. А потом обнаружила ее совсем не родственные фотографии в телефоне у Георгия, вскрыв таким образом их любовную связь. Вне себя от злости, Анна отправилась на телевидение, где в программе «На самом деле» и высказала мужу все, что думает о нем и о его «родственнице». Но и этот скандал для майора-донжуана не был единственным.

Два года назад 22-летняя Алиса Пушечкина обвинила Герасимова в надругательстве. Ситуацию вновь разбирали в телеэфире. Однако проверка на полиграфе показала, что отношения были по обоюдному согласию.