Вы не поверите своим глазам: вот какой красоткой в молодости была жена Охлобыстина, родившая ему 6 детей

Вот уже 27 лет известный актер Иван Охлобыстин счастлив в браке с женой Оксаной Арбузовой. У пары шестеро детей, и Оксана посвятила себя заботам о доме и наследниках. Но за плечами у Арбузовой немало ярких киноролей.

Оксана Арбузова дебютировала в кино в 14 лет, снявшись в мелодраме «Катенька», а спустя два года сыграла главную роль в культовом фильме «Авария – дочь мента». Миллионы зрителей влюбились в эту эффектную девушку с дерзким макияжем и в рокерском наряде.

Тогда никто и не мог подумать, что актриса станет скромной православной женщиной и многодетной мамой.

Арбузова снялась в еще нескольких картинах – «Сделано в СССР», «Белые одежды», «Увидеть Париж и умереть», но с конца девяностых почти не появляется на экранах. Младшему сыну актрисы уже 16 лет, поэтому, быть может, мы еще увидим возвращение «Аварии» в кино.