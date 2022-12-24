Вы не поверите своим глазам: внешность этой модели вызывает восторг, но есть один нюанс

В 21 века технологии заметно продвинулись вперёд. Модные бренды одежды начинают создавать виртуальные вещи и продают их по цене обычных. Кроме того, начинают появляться ненастоящие модели, существующие лишь на экране телефона или компьютера.

Бермуда кажется обычной девушкой с большим количеством наложенных фильтров, но если вы захотите встретить её в реальности, то вам придётся сильно разочароваться. Она всего лишь компьютерный код.

Её создали специалисты одного из американских стартапов.

Девушка должна популяризировать мир виртуальной реальности. С этой целью она ведёт социальные сети и даже развивается в качестве музыкантки. Модель активно дополняет свой блог фотографиями из путешествий, с модельных съемок и из спортзала. У неё даже есть сестра, и она тоже виртуальная.