Вы не поверите: кто мог бы сыграть Космоса из «Бригады» вместо Дюжева

Публика узнала Дмитрия Дюжева по роли Космоса Холмогорова из криминального сериала «Бригада». Артист настолько хорошо вжился в роль преступника, что мгновенно прославился на всю страну. При этом изначально создатели фильма видели в роли друга и подельника Саши Белого совершенно другого актера.

Дело в том, что к началу съемок сериала Дюжев был еще никому не известным артистом. Он мог похвастаться лишь несколькими второстепенными ролями и отчаянно искал для себя новые проекты. Создатели «Бригады» увидели в нем авторитета Сергея Мухина и утвердили его сначала именно на эту роль.

Ситуация изменилась, когда Дюжев решил пройти пробы на Космоса. В то время продюсеры уже отдали эту роль Игорю Петренко, но артист все равно показал им свое видение персонажа. В итоге режиссер Алексей Сидоров настолько впечатлился талантом Дюжева, что отдал ему роль близкого друга Саши Белого.

Для Дюжева же, как пишет «Комсомольская правда», «Бригада» оказалась настоящим карьерным трамплином. После этого он появился в нескольких фильмах Алексея Балабанова и даже работал с Никитой Михалковым в его «Утомленных солнцем 2».