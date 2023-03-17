Вы не поверите, кто был любовником Грищук: все думали, что он примерный семьянин

Оксана Грищук — явление в фигурном катании уникальное. Невероятно трудолюбивая девочка из Одессы была готова предавать и идти по головам, чтобы стать чемпионкой. И стала ей, но карьеру спортсменки едва не испортил ее соперник, вскоре ставший любовником.

Александр Жулин выступал тогда со своей супругой Майей Усовой. Он обратил внимание на темпераментную фигуристку, моложе его на 10 лет. К этому моменту Грищук успела бросить своего партнера Александра Чичкова. Он не мог продолжать тренировки из-за травмы и сменить тренера.

Жулин красиво ухаживал и уверял, что женится — Оксане просто нужно уйти из катания и дождаться, когда он выиграет олимпийскую медаль. Грищук разуверилась в чувствах спортсмена, когда ей рассказали, что он крутит роман с Татьяной Навкой.

Фигуристка пришла в бешенство. Она вернулась к тренировкам. Вместе с партнером Евгением Платовым Грищук взяла золото Игр в Лиллехаммере, поставив бывшего на место: паре Жулин-Усова досталось серебро.