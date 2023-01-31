Вы не поверите, кем работала дочь самого сумасбродного миллиардера в мире

Холли, наследница самого экстравагантного миллиардера Ричарда Брэнсона, появилась на свет 41 год назад. Публика была уверена, что девушка станет знаменитостью Англии и посвятит себя светской жизни, однако Холли выбрала другой путь.

Как оказалось, девушке не были интересны эпатажные выходки и внимание поклонников. После школы она поступила в медицинский университет и занялась педиатрией. В течение нескольких лет она лечила детей и не отказывалась от назойливого внимания прессы.

Ситуация изменилась несколько лет назад, когда Брэнсон-старший решил уходить на пенсию. Он передал бразды правления нескольких своих компаний дочери, которая с удовольствием занялась этой работой. Сейчас Холли — преуспевающая бизнесвумен, которая продолжает дело отца и ведет корпорацию Virgin Group вперед.

При этом скромность Брэнсон распространяется не только на выбор ее профессии. Своего будущего супруга Холли встретила еще в школе и вышла за него замуж. Супруги ведут закрытый образ жизни и не так часто попадают вместе в объективы папарацци.