Вы не поверите, какое русское блюдо на самом деле пришло из-за границы

Некоторые блюда, которые считаются исконно русскими, на самом деле пришли из-за границы. Многих это может удивить, но любимый россиянами салат «Сельдь под шубой» придумали скандинавы.

История создания культовой сельди под свеклой повествует о трактирщике Анастасе Богомилове. Кулинар решил объединить все классовые слои: селедка символизировала пролетариат, картошка — крестьян, свекла — армию, а майонез — буржуазию. Вряд ли эта версия правдива, ведь Богомилов якобы придумал салат «под шубой» в 1919 году, но известно, что рецепт появился намного раньше.

Еще в начале XIX века в Скандинавии готовили блюдо, ставшее прототипом знакомой всем сельди. Хозяйки нарезали рыбу, картошку, свеклу, огурцы и яблоки, а затем укладывали их слоями.

Гречка — еще одно наше традиционное блюдо, пришедшее от иностранцев. Впервые крупа появилась в Северной Индии несколько тысяч лет назад. Только тогда гречка называлась «черный рис».

Щи тоже не имеют никакого отношения к России или СССР. Аналогичные супы с капустой варили еще в Древнем Риме. С тех пор рецепт почти не изменился.