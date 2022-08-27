Вы не поверите: как спустя 25 лет после трагедии живет телохранитель принцессы Дианы

31 августа 1997 года в Париже произошла жуткая автоавария. «Мерседес-Бенц» на полной скорости врезался в ограждение подземного тоннеля. Водитель иномарки Анри Поль умер на месте происшествия. На заднем сиденье находились Доди-Аль-Файед и принцесса Диана. Мужчина скончался сразу, а Диана — через несколько часов в больнице. Единственным выжившим в ДТП стал пассажир с переднего сиденья, телохранитель пары Тревор Рис-Джонс. Его жизнь спасла сработавшая подушка безопасности.

Мужчина получил серьезные травмы головы и грудной клетки и провел десять дней в коме. Хирурги восстановили его лицо с помощью 150 титановых деталей по старой фотографии. Сразу после инцидента Рис-Джонс страдал глубокой амнезией и мог общаться только шепотом или письменно. Но со временем ему удалось восстановиться.

Некоторое время он работал в Организации Объединенных Наций, а затем смог «сколотить» состояние на посту директора по безопасности на нефтяном заводе-гиганте в Техасе. Сейчас Тревору 54 года — на днях папарацци заметили его во время семейного похода в магазин. На его лице до сих по остались следы от многочисленных операций.

Вместе с женой и детьми Рис-Джонс живет в родном графстве Шропшир, где 4 года назад купил особняк. Теперь он возглавляет службу безопасности в фирме AstraZeneca, разработавшей вакцину от коронавируса, передает Daily Mail.